Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 17 de abril de 2020, p. 29

Buenos Aires., El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció ayer que no habrá desembolsos en Argentina en los próximos tres años para el pago de la deuda externa y mañana se enviará la propuesta a los acreedores, que incluye una quita de 62 por ciento en los intereses y 5.4 por ciento en el capital, en el contexto del agravamiento de la situación de crisis en que encontraron el país, al asumir la presidencia en diciembre pasado, y del combate a la pandemia del nuevo coronavirus.

El anuncio se hizo en presencia del presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchne; el líder de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el opositor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. También estuvieron presentes gobernadores de varias provincias del oficialismo y de la oposición y otros que participaron de manera virtual al no poder viajar.

Guzmán explicó que la propuesta para la restructuración de deuda implica una mayor reducción de intereses que de capital , y precisó que se trata de una “reducción de capital de 3 mil 600 millones de dólares, que equivale a una quita de 5.4 por ciento sobre el stock adeudado y una reducción del pago de intereses de 37 mil 900 millones de dólares, que equivale a una quita de intereses de 62 por ciento.

Hoy no podemos pagar y no lo podremos hacer por varios años , dijo Guzmán, al reconocer que no se ha llegado a un acuerdo con los bonistas con lo que el país y también el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideran una deuda insostenible.