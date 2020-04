▲ Luiz Henrique Mandetta fue cesado del cargo de ministro de Salud, tras semanas de diferencias con el mandatario brasileño sobre imponer el distanciamiento social para frenar la propagación del Covid-19. Foto Afp

Alves deploró la lentitud de los resultados de los exámenes, que obliga a muchas familias a enterrar a sus muertos sin tener confirmación de la causa de muerte.

En los hospitales públicos las instrucciones son claras: sólo se debe hacer pruebas a los casos graves.

Recibimos gran cantidad de casos sospechosos en la sala de emergencias, pero sólo hacemos examen a los que serán hospitalizados , afirma Fred Nicacio, médico de emergencias en Bauru, estado de Sao Paulo.

Para los casos sospechosos, sólo prescribimos una cuarentena en el hogar durante dos semanas. Muchas personas infectadas no entran en los registros, sencillamente porque no pudimos analizarlas , agregó.

La situación se complica aún más porque Bolsonaro cuestiona las medidas de confinamiento adoptadas por los gobernadores en casi todos los estados, alegando que los daños económicos pueden ser más graves que la enfermedad.

Dimas Covas, presidente del Instituto Butantan, encargado de coordinar las pruebas en el estado de Sao Paulo, reconoce que las cifras oficiales son inferiores a la realidad.

Para obtener datos más acordes con la realidad, se espera que lleguen pronto a Brasil 1.3 millones de pruebas importadas de Corea del Sur, de las cuales 725 mil fueron entregadas el martes.

Lula tuiteó ayer: El país está a la deriva. Es un navío sin rumbo en medio de la pandemia .

Lula condenó en la plataforma digital la postura del gobierno que –dijo– se apresura a rescatar a los banqueros y promueve una lenta distribución de la ayuda de 600 reales (120 dólares) a los trabajadores independientes.

Ahora, si toma tanto tiempo para poner el dinero en la mano del pobre, ¿por qué llega tan rápido a la mano del banquero? , preguntó el fundador del Partido de los Trabajadores (PT).

Recordó que XP (corredora de inversiones de valores) fue tras el ministro de Economía, Paulo Guedes, y rápidamente liberaron billones de reales en el mercado financiero.

En casi todas las regiones de Brasil, miles de trabajadores denuncian que no pueden obtener los 600 reales proporcionados por la administración federal como ingresos de emergencia durante el periodo de la pandemia.

No veo otra salida para Brasil si el gobierno no toma la decisión de producir más dinero y ampliar su base monetaria. Pueden invertir ese capital en obras públicas, en reconversión industrial y en pequeñas y medianas empresas, para que no haya despidos , declaró el ex gobernante.

Anoche las principales ciudades de Brasil eran escenario de cacerolazos contra Bolsonaro. En el barrio de Glória, en Río de Janeiro, vecinos gritaban desde las ventanas de sus casas: Bolsonaro, genocida .

Los cacerolazos se repiten a diario desde hace casi un mes contra la gestión del líder neofascista durante la emergencia por el coronavirus, y aunque en los últimos días habían perdido intensidad, se reactivaron tras el cese de Mandetta.