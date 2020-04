Eirinet Gómez y Javier Santos

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 17 de abril de 2020, p. 31

Trabajadores de la construcción, empleadas domésticas, así como vendedores ambulantes que laboan en el puerto de Veracruz, al igual que de los municipios veracruzanos de Medellín de Bravo y Xalapa, se manifestaron ayer para protestar porque la jornada nacional de aislamiento para evitar contagios de Covid-19 los ha hecho perder sus ingresos.

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, los inconformes formaron una cadena humana fuera de la Plaza Acuario. Ahí mostraron pancartas que rezaban: Señor presidente AMLO (en referencia a Andrés Manuel López Obrador), necesitamos apoyo alimentario. Por cuarentena no hay trabajo , AMLO #CuarentenaConHambre por el Covid-19 no hay trabajo. Queremos despensas , ¿Dónde está la esperanza de México? En la contingencia no apoya AMLO. No apoya Cuitláhuac (García Jiménez, gobernador de Veracruz) , Necesitamos comida por la contingencia. Presenten un plan de asistencia de comida .

Cristina Marín Leal, una de las manifestantes, indicó que las familias que viven al día son las más golpeadas por la pandemia, pues carecen de recursos que les permitan mantenerse aislados. Las personas han perdido sus empleos, otras han visto disminuidos sus ingresos por ventas, y el gobierno nos hace el llamado a quedarnos en casa, pero eso es algo muy difícil si no tenemos ingresos para mantenernos en esta cuarentena , expresó.

Añadió que para muchos de los manifestantes la pasada Semana Santa iba a ser una temporada rentable, pero debido a que las playas y espacios turísticos de la entidad se mantuvieron cerrados, casi no pudieron tener ingresos.