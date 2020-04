Comerciantes de los mercados de artesanías La Dalia, Diana y El Pueblito exigieron a los gobiernos municipal y estatal préstamos sin intereses porque no tienen ni para pagar electricidad y agua.

Gamaliel Hernández, representante del Movimiento Antorchista, manifestó: Pedimos al gobierno estatal que se atienda a muchas familias que están desesperadas, personas que se dedican al comercio informal en las playas y no tienen trabajo .

Los indígenas de Guadalajara se apostaron ayer fuera del palacio de gobierno para exigir apoyos directos y no mediante la inscripción en un padrón en Internet, pues muchos de ellos no saben leer ni escribir. Denunciaron también que muchos han sido despedidos de manera ilegal.

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Morelos denunció que en un mes de contingencia sanitaria no han recibido apoyo de autoridades locales o federales.

No queremos que nos regalen nada. Necesitamos que prorroguen el pago de impuestos, que nos dejen pagar poco a poco a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y acceso a créditos , solicitó Harry Nielsen León, presidente de la Canirac Morelos.

En Sonora, asociaciones del sector agroalimentario (ganaderos, agricultores, pescadores y acuacultores) recibieron 50 millones de pesos del gobierno estatal.

El préstamo tendrá tasa cero en los primeros cuatro meses del crédito y después el equivalente a la tasa de interés interbancaria de equilibrio más dos puntos.

En Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pidió a la CFE reducir sus tarifas para toda la población. En un documento enviado a la CFE, firmado por los alcaldes, el Ejecutivo estatal propone una disminución de las tarifas del suministro eléctrico básico doméstico, agrícola y acuícola, así como para las micro, pequeñas y medianas industrias.

J. G. Partida, H. Briseño, C. Díaz, R. Morelos, C. Gómez y C. García