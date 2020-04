Con base en las investigaciones del FBI, el material presentará en ocho capítulos de una hora los sucesos de fraude, sobornos y lavado de dinero que sacudieron a la máxima organización del balompié mundial.

Entre el elenco de actores destaca la participación de Karla Souza (How to get away with murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El patrón del mal) y Paulina Gaitán (Diablo guardián).

La serie está a cargo de la realizadora Natalia Beristain (Luis Miguel: la serie), Gabriel Díaz (Bala Loca) y Armando Bo (Birdman), quien también es uno de los producto-res ejecutivos.