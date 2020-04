▲ El centro de los Carneros de Los Ángeles, narró que no podía oler nada y después tuvo dolores de garganta periódicos. Todo era muy diferente de las gripes que había padecido antes. Foto Ap

Los Ángeles. Brian Allen, centro de los Carneros de Los Ángeles, así como Von Miller, defensivo de los Broncos de Denver, son las primeras figuras de la liga de futbol americano estadunidense NFL que dan positivo por Covid-19.

Los Ángeles Rams confirman que Brian Allen dio positivo para el coronavirus, pero se siente mejor , informó la franquicia angelina en un comunicado emitido poco después de que el caso fuera revelado por Fox Sports.

El propio jugador había comentado a la cadena que comenzó a sentir síntomas leves del virus tres semanas atrás, entre ellos pérdida del olfato y el gusto.

No podía oler nada , dijo Allen. “Perdí todo el sentido del olfato hasta el punto de que tenía sales aromáticas, las abrí, me las puse en la nariz y no pasó nada.

"Luego tuve dolores de garganta periódicos. Me fatigaba mucho, mi garganta comenzaba a arder. Todo se sentía diferente a todas las otras gripes que he tenido”, describió Allen, de 24 años.