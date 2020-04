Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 17 de abril de 2020, p. a10

La posible sustitución del circuito de Ascenso por una liga de desarrollo sería un golpe brutal tanto para los jugadores y los equipos de esa división, como para el balompié mexicano en general, cuyo crecimiento se quedaría estancado , consideró el ex futbolista David Toledo.

Ante las múltiples versiones que apuntan hacia la inminente desaparición de la división de ascenso y la creación de un liga de formación para remplazarla, en la cual sólo participarían futbolistas menores de 23 años, el otrora mediocampista opinó que dicho circuito sería de muy poca utilidad para los jóvenes.

“La verdad no le veo el caso, pues los chavos no tendrían la oportunidad de foguearse con jugadores de experiencia, que es lo que necesitan a esa edad. Sin estos elementos mayores que generen competencia interna y los orienten, aún no comprendo cómo le van a hacer para mejorar el rendimiento de estos muchachos.

En pocas palabras, creo que sería un torneo como cualquier otro de categorías menores, sin mucha aportación para el desarrollo de estos futbolistas , aseveró.

El otrora integrante de Pumas de la UNAM y de Alebrijes de Oaxaca, vigente campeón de la Liga de Ascenso, agregó que con este nuevo proyecto, el cual aún está en discusión, no se ve por dónde van a llegar las inversiones al futbol mexicano, al contrario, todo parece indicar que causará un fuerte impacto en la economía de todos los involucrados.