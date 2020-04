Lamentó que los directivos del balompié mexicano no vieran el potencial que tiene el torneo de ascenso y cooperaran para que aumentara de nivel como formador de talentos, tal como ha funcionado en varias ocasiones.

Uno de los argumentos de la FMF es que los equipos no pagan o carecen de recursos, pero es porque la misma federación se volvió una recaudadora .

La FMF asfixió a los dueños de los equipos del Ascenso Mx por varios aspectos, cada vez había menos posibilidades de subir y cobraba por todo. Era bueno que se tuvieran que cubrir ciertas condiciones en los estadios, pero a veces era un exceso , señaló el ex jugador del Zacatepec.

Dejó claro que los mismos futbolistas están en disposición para negociar e incluso aceptar que se detenga el descenso en la Primera División, pero que al mismo tiempo no se elimine la Liga de Plata ni la posibilidad de llegar al máximo circuito del balompié mexicano.

Me parece algo muy productivo que la Liga Mx nos escuchara en la reunión a distancia que hubo el miércoles, presentamos propuestas para que todos ganaran , aseguró.

Dos frentes

La extinción del Ascenso Mx ha creado dos frentes entre los clubes de la división. Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, publicó una carta dirigida a Yon de Luisa, dirigente de la FMF, en la que señaló que el club se siente ultrajado y decepcionado por una decisión que afectará al balompié mexicano. Esta semana ha sido muy triste para muchas plazas futboleras, el trato que estamos recibiendo no lo merece la segunda universidad pública más importante del país , indicó.

“Lo que ocurrió el pasado lunes fue un albazo, una imposición. Fuimos convocados a una reunión de trabajo, sin conocer el orden del día y, a pregunta expresa, la respuesta recibida fue: que no me podían decir ‘para que no se fuera a filtrar””, agregó en referencia a la videoconferencia en la que votó sobre el futuro del Ascenso Mx.

Venados de Mérida también publicó un comunicado y lamentó la falta de transparencia por parte de la Liga Mx en cuanto al proceso de certificación de los clubes de Ascenso. Destacó que se debe considerar la inversión que realizaron para conseguir la tan exigida calificación para llegar a Primera División.

En contraste, Tampico Madero, propiedad de grupo Orlegi, aseguró que el poco interés por parte de patrocinadores, televisoras y aficionados por el Ascenso Mx, así como la falta de liquidez económica de ciertos equipos, son algunos de los motivos por los que votó en favor de abolir la Liga de Plata.