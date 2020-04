La senadora priísta y ex subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, sostuvo que el editorial del diario Financial Times relacionada con el anuncio del FMI es muy severo, es un buen análisis y usa calificativos duros como ruina, catástrofe humana y económica. Eso quiere decir que se están prendiendo las alarmas a escala internacional de lo que le puede pasar a México si no se toman las medidas adecuadas .

Coincidió con el panista Gustavo Madero, en que es necesario diferir las inversiones de los proyectos insignia del Presidente, como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, y en su lugar destinar los recursos a salud, apoyo a la economía familiar y a pequeñas y medianas empresas.