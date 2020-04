Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Las proyecciones de caída de la economía mexicana del Fondo Monetario Internacional (FMI) son prematuras y no toman en cuenta factores favorables para México tras la epidemia de Covid-19, como la entrada en vigor del nuevo tratado comercial para América del Norte, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al mismo tiempo reprochó a los partidos conservadores rechazar su propuesta de adelantar la consulta de revocación de mandato para 2021.

–¿Qué piensa del editorial del Financial Times que llama a líderes empresariales, partidos y gobernadores a pronunciarse en contra de sus políticas?

–Fíjese que no leo ni siquiera los editoriales de diarios nacionales conservadores, menos voy a leer el de ese periódico.

López Obrador aseguró que en su contra “hay una campaña de calumnias, guerra sucia, mentiras completas y verdades a medias. Los veo desesperados, yo creo que no duermen, andan alterados (…) soltando muchísimo dinero para quienes diseñan la campaña.”

Por ello, consideró que si hay ese ánimo, para qué esperar hasta 2022 a votar la revocación del mandato, y además, ¿para qué tanto enojo, si podemos resolver nuestras diferencias con tranquilidad, con serenidad? Para eso es la democracia. Y tenerle confianza al pueblo, que sea la gente la que decida .

Al abundar en torno a las proyecciones del FMI, López Obrador pidió conducirse con mucha responsabilidad en estos momentos de inestabilidad. No hay normalidad económica, financiera, productiva, no existe normalidad, ¿cómo califican ahora?, ¿por qué no esperar? o mejor dicho ¿por qué descalifican ahora?