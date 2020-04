Por sector, la industria automotriz representa 25.7 por ciento; comercio o distribución de productos no esenciales como tiendas departamentales, calzado, papelerías y tiendas de decoración, 21 por ciento; industria textil, 17.9 por ciento; industria maderera, 9.3 por ciento, y otras actividades como la industria aeroespacial, maquinado industrial, celulosa y papel, industria tabacalera y construcción, entre otras, alcanzan 25.7 por ciento.

Las empresas no esenciales que se han negado a cerrar, afectando, dijo, a sus propios trabajadores, quienes se han visto obligados a acudir a sus centros de trabajo, se ubican en Jalisco, estado de México, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Puebla, Ciudad de México, Baja California, Aguascalientes, Hidalgo y Guanajuato.

En conferencia vespertina en Palacio Nacional para dar a conocer el avance del nuevo coronavirus, destacó que de acuerdo con los resultados de inspecciones federales del trabajo, del 3 al 14 de abril, 50 por ciento del sector no esencial cerró; 17 por ciento adicional se le tuvo que exhortar al cierre, y 18 por ciento corresponde a sectores considerados esenciales, los cuales pueden operar.

A casi dos semanas de que se decretara la suspensión de actividades no prioritarias en México para frenar el contagio del Covid-19, 15 por ciento de las empresas que deberían estar cerradas no lo han hecho, denunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Desafortunadamente, indicó López-Gatell, no hay un cumplimiento adecuado de un número importante de empresas privadas, que no es culpa de los trabajadores, sino que sus empleadores no están acatando medidas de orden general y disposiciones extraordinarias sumamente importantes para todos .

En cuanto a las críticas de gobernadores panistas por la mala calidad de los insumos distribuidos, aclaró que las batas de material más delgado no son para uso clínico, ni para médicos o enfermeras , sino para personal de bajo nivel de riesgo. Agregó que estos insumos no son los que fueron comprados a China, sino que se distribuyeron como parte de una donación.

Gisela Lara Saldaña, directora general del Programa IMSS-Bienestar, destacó en los 80 hospitales y más de 3 mil unidades médicas de este subsistema, que atiende a más de 12 millones de personas en comunidades rurales e indígenas, se han reportado hasta la fecha sólo siete casos de Covid-19 y 384 sospechosos, de los cuales 84 están hospitalizados y 300 son ambulatorios.