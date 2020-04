Arturo Sánchez y Laura Poy

Periódico La Jornada

Jueves 16 de abril de 2020, p. 5

Integrantes de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus señalaron que no están de acuerdo con los contenidos de la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica que el Consejo de Salubridad General (CSG) publicó el fin de semana, porque no fue discutida por especialistas .

El documento plantea que ante un sistema de salud que se vea sobrepasado, la decisión de qué paciente recibe la atención debe considerar factores como edad, riesgos de comorbilidad e incluso, en caso de empate, el azar.

La guía fue modificada luego de las duras críticas de la comunidad médica y científica, y tras el deslinde de la Universidad Nacional Autónoma de México en su elaboración. Los ajustes al texto difundido en el portal electrónico del CSG incluyen hasta el cambio de título por Proyecto Guía de Triaje para la Asignación de Recursos de Medicina Crítica.

Su objetivo, señala, es dar una pauta bioética para proteger la salud de la población, lo que implica salvar la mayor cantidad de vidas posibles, pero también el mayor número de vidas por completarse , es decir, de personas jóvenes.