D

e enero a marzo de este año, los trabajadores que tienen ahorros depositados en las Afores han registrado pérdidas (minusvalías, les llaman) por 82 mil millones de pesos. Así lo explica la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en un texto enredoso, tal vez para ocultar el desastre: 1) Al cierre del primer trimestre de 2020 los recursos administrados en el Sistema de Ahorro para el Retiro fueron de 3 billones 914 mil millones de pesos; 2) los recursos administrados disminuyeron en marzo 82 mil millones de pesos respecto del valor de cierre de 2019; 3) No aclara si en esa pérdida ya están incluidos los 26 mil millones de febrero, con lo cual, de acuerdo con la información de nuestro compañero Braulio Carbajal, la pérdida ascendería a 120 mil millones. Ojo: en sólo tres meses. He insistido en que debe permitirse a los trabajadores retirar el dinero que necesiten en estos tiempos de crisis sin los límites que la reglamentación establece. Y que no se les castigue con semanas de cotización. Esos casi 4 billones de pesos hacen más falta en el bolsillo de las familias que en las arcas de las Afores. Las pérdidas continuarán en los meses que siguen porque están jugando en los mercados financieros y hay un desplome histórico. Hay otro elemento a considerar: el órgano regulador del sistema es la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es Carlos Noriega Curtis. Antes de su designación –fue propuesto por el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa– era el presidente de la Amafore, la asociación que agrupa a las Afores. Es decir, de presidente del cártel de las Afores pasó a Hacienda a regularlas. Si eso no es tráfico de influencias, ¿cómo se llama? Es pregunta.

Fobaproa a la americana

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con las aerolíneas de ese país que allana el camino para que el sector reciba 25 mil millones de dólares como rescate. Será un apoyo para cubrir los costos de nómina durante la pandemia del coronavirus. Destacan dos condiciones: 1) las compañías entregarán acciones al gobierno, lo que en la práctica lo convertirá en socio temporal; y 2) asumen el compromiso de no despedir personal ni bajar los sueldos. Eso es lo que debió hacerse en México cuando el Fobaproa: apoyar a los bancos y todas las empresas que entraron en el paquete mediante créditos, pero no regalarles el dinero de los contribuyentes. American Airlines será la que reciba el mayor financiamiento: 5 mil 800 millones de dólares.