Disiente de los criterios bioéticos para decidir a quién salvar

l Comité de Ética del Consejo de Salubridad General emitió una Guía Bioética de asignación de recursos de medicina crítica (14 de abril) en el que asume una posición extremadamente grave: ante la escasez de los ventiladores necesarios para los pacientes graves de Covid-19, establece los criterios que deben seguir los médicos para elegir quién sobrevivirá y quién no.

En la citada guía se descartan algunos criterios como el orden de llegada al hospital, el sexo, afiliación política, riqueza o discapacidad, por tanto, la comisión propone lo siguiente:

1) ante dos pacientes en iguales circunstancias y sólo un ventilador se considera que decida el azar ; 2) si los pacientes requieren de ventilación mecánica, pero uno de ellos, dada una comorbilidad, se tardaría el doble de tiempo en recuperarse, dos semanas en lugar de una semana , entonces el ventilador se le debe dar al que no tiene la comorbilidad, ya que se tardaría la mitad del tiempo en recuperarse. Así –dicen– el ventilador podrá utilizarse para otras vidas . Si la prognosis es similar, pero hay diferencia de edad: uno tiene 80 años y otro 20, se afirma que el primero vivirá siete años y el segundo 65 . Por tanto, se debe preferir al segundo.

Así que si usted llega al hospital con los efectos de la pandemia, y es de la tercera edad, puede ya irse despidiendo de este mundo. Ante ello, los redactores de la guía preguntan ¿por qué debemos considerar la muerte como algo malo? . Este cinismo, inspirado en el utilitarismo de Bentham es anti humanista; se basa en aspectos cuantitativos y no cualitativos, es discriminatorio para los de la tercera edad e injusto para un individuo que ha dado su trabajo para la sociedad. Los médicos no pueden ser puestos en el triste papel de verdugos, sino como lo que son: salvadores de vidas. No ignoro que el dilema es muy difícil, pero debe ser resuelto mediante criterios preventivos y mejor pensados. Toda esta disposición debería ser profundamente modificada.

Gabriel Vargas Lozano, filósofo

Invita a enfrentar la crisis con esperanza

Hoy se cumple un año del incendio en la Catedral de Notre Dame; fue como el inicio de una nueva era en la humanidad, motivado por el caos y el desorden mundial. La restauración del conjunto monumental de París se encuentra en el abandono y con riesgo de un colapso estructural.

La contaminación de la naturaleza es parte de esta era, como lo es igualmente la pandemia, donde se afecta la salud y todas las actividades de vida en el planeta (recreación, trabajo, labores comerciales, estudio, profesiones, oficios); para niños, jóvenes, adultos, familias y comunidades.

Desconocemos lo que pasa a nivel global, pero finalmente saldrá la verdad en este periodo difícil. A pesar de todo, lo mejor es que prevalezca la inteligencia sobre el pánico, la humildad sobre la prepotencia, la caridad sobre el egoísmo, el amor sobre la indiferencia y la fe por encima de la desesperanza.

Jorge Antonio Rojas Ramírez

Demandan renovación de contratos en la UAM

