Antonio Heras

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 16 de abril de 2020, p. 25

Mexicali, BC., Representantes de los gobiernos federal y estatal ratificaron el Acuerdo de Participación Conjunta de las Instituciones de Salud en Baja California, con motivo de la lucha conjunta contra la pandemia de coronavirus; asimismo, representantes de ambas partes inspeccionaron dos hospitales en Tijuana y Ensenada.

Mientras, se dio a conocer la muerte de siete pacientes en el estado, para un total de 57, y 29 nuevos contagios, con los que suman 515; uno de los enfermos es el secretario de Hacienda de la entidad, Adalberto González Higuera, quien se mantiene en casa. También se confirmó que otro funcionario contagiado es el oficial mayor Salomón Faz

Responde IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) de BC al gobernador Jaime Bonilla; inspeccionan clínicas y entregan equipo de protección para personal médico en la emergencia sanitaria por Covid-19 , difundió el gobierno en un video en el que aparecen representantes del gobierno federal y de la administración estatal.