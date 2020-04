Ana Mónica Rodríguez

Jueves 16 de abril de 2020, p. 6

La pandemia del Covid-19 vino a recordarnos la importancia que tienen quienes nos rodean , expresó Diego Luna al anunciar, junto con Gael García Bernal –vía Live Instagram–, el festival Ambulante que, en esta ocasión, será virtual por la cuarentena.

De esta forma, la edición 15 de Ambulante Gira de Documentales transmutó en Ambulante en Casa, que se desarrollará en línea del 29 de abril al 28 de mayo, con 30 documentales, que se liberarán de manera gratuita en la página web para generar debate , dijeron los actores y productores en esa red social.

La diferencia de Ambulante “con otras opciones que hay en streaming es que busca generar encuentros, foros y, de manera simultánea, seguir hablando de esto que nos une”, afirmó Luna.

Además, cada día se liberará una película distinta que permanecerá 24 horas en línea; habrá actos en vivo con algunos de los cineastas nacionales e internacionales que hayan realizado esos documentales , comentó Gael García Bernal, quien destacó que la sección de Ambulantito permanecerá disponible durante todo el mes y podrá verse desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, en todo el país.

En este momento de fragilidad, destacó Luna, el documental se resignifica debido a que lo más esencial, que es el contacto humano, lo tenemos truncado; además, tiene una pertinencia indispensable porque nos permite reflexionar sobre cuál era ese mundo al que probablemente ya no podamos volver, no iguales, no de la misma forma .