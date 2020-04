Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 16 de abril de 2020, p. 22

El Banco de México (BdeM) permitirá a las instituciones que operan en el país eliminar el cobro de pagos mínimos a los clientes que cuenten con una tarjeta de crédito. Se trata de una nueva medida ante el brote del Covid-19.

De acuerdo con la circular 13/2020, la medida será aplicable en cuanto se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y tanto bancos como Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y Sociedades Financieras Populares podrán aplicarla.

Las entidades financieras no quedarán obligadas a realizar el cobro de montos de pago mínimo para los periodos de pago comprendidos entre abril y julio del presente año , refirió el banco central.

Cada institución financiera que tenga la capacidad de emitir tarjetas de crédito a sus clientes decidirá si aplica esta nueva medida o no. A los usuarios que no hagan el pago mínimo de la cuenta no se les cobrará interés moratorio.