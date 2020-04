Sólo queda la esperanza de competir en la Copa en 2021 y este 2020 en algunas fechas de la Serie Mundial, que todo esto pase rápido, pero no es nada seguro , anota la atleta que pasa los días de resguardo con su familia, en una casa de descanso en Cuernavaca.

Ady, ganadora del Premio Nacional de Deportes e inexplicablemente desconocida por su Federación el año pasado, estaba segura de regresar de lleno a la competencia, luego de que en 2019 debió interrumpirla para someterse a una operación de ambas rodillas, resultado del desgaste y el impacto con el agua, pero ahora se reporta totalmente recuperada.