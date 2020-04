Reyes Martínez Torrijos

Jueves 16 de abril de 2020

El escritor Rubem Fonseca era uno de los grandes novelistas de la región. Su obra cuenta con una dureza muy especial para mostrar la real América Latina, señalaron escritores y periodistas al conocer el deceso del autor.

Muchos brasileños lamentaron en redes sociales que el presidente Jair Bolsonaro no haya decretado luto nacional por la muerte del autor de El cobrador.

El periodista Guilherme Amado escribió en su cuenta de Twitter: Recuerdo el asombro cuando Bolsonaro no decretó el luto oficial e ignoró la muerte de João Gilberto. Desde entonces, ¿cuántos brasileños claves han muerto y el presidente ha silenciado? Hoy fue Rubem Fonseca, anteayer Moraes Moreira. Y ya no nos dimos cuenta. Nos estamos acostumbrando .

En México, la escritora Elena Poniatowska comentó a La Jornada que Fonseca era buenísimo; lo quise mucho. Era un notable autor brasileño. Vino varias veces a México. Entusiasmaba muchísimo a los jóvenes, a los que defendió siempre. Escribía literatura a la que conocían como muy fuerte. Era una delicia escucharlo. Venía al país con gusto. Fue una gran alegría que le dieran el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en 2003. Se lo merecía muchísimo .

La también periodista recordó que lo conoció “en algunos congresos hace años y siempre me pareció que no se tomaba en serio, no decía que la literatura era su cosa. Era el menos pretencioso, el menos vanidoso de todos los escritores. Él tiraba a lucas todas esas pretenciones que suelen tener los escritores”.

El narrador e historiador Paco Ignacio Taibo II sostiene que Rubem Fonseca era uno de los grandes novelistas latinoamericanos. Sus incursiones en la novela policiaca fueron fundamentales para cambiar el tono. Su obra era muy amplia y afortunadamente en México se difundió muy bien. En los últimos años sufrió la terrible paradoja de que lo prohibieran en Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro, y en el FCE hicimos lo contrario: los pusimos en oferta, a 70 pesos .

El también titular del Fondo de Cultura Económica refiere que su último encuentro con el brasileño fue en “una Semana Negra de Gijón, en la que tuvimos una mesa redonda juntos. Y luego en la Feria de Guadalajara, hace muchos años, pero lo he seguido leyendo. Últimamente tengo de releer Grandes emociones y pensamientos imperfectos, y ando tratando de localizar en mi librero Agosto, que tengo en la memoria como la novela que más me había gustado de él”.