En mayo de 1993 estuve aquí, en México, participando en un homenaje a Juan Rulfo. En aquella ocasión recibí de regalo una foto de él, grabada en metal, la cual tengo en mi librero y la veo constantemente. Pero Rulfo no está reposando, callado en nuestros estantes de libros: Rulfo está entre nosotros, continuamos oyendo lo que él quiere decir, porque Rulfo tendrá siempre qué decir a sus lectores y qué enseñarnos a sus colegas de oficio.

De acuerdo con la crítica literaria, la obra de Rubem Fonseca tiene un estilo erótico, violento, en el que conjuga la tragedia humana.

Narrativa clásica y moderna

Al anunciar al ganador del Premio Machado de Assis en 2015, la Academia Brasileña de las Letras señaló que Fonseca era reconocido por su narrativa nerviosa y ágil, tanto clásica como moderna, entre el realismo y la policía, revelando la violencia urbana brasileña, sin perder una mirada sensible a la tragedia humana que hay detrás de ella, la soledad de las grandes ciudades o los matices del erotismo .

En su discurso, Fonseca aseveró: “Yo escribí 30 libros, todos llenos de palabras obscenas. Nosotros los escritores no podemos discriminar las palabras. No tiene sentido que un autor diga ‘eso no lo puedo usar’”.

Cal y Arena, que ha publicado en México algunas obras en castellano de Fonseca, expresa sobre el autor brasileño en la web de la editorial (https://edicionescalyarena.com.mx/autor/rubem-fonseca/) que sus obras “generalmente retratan, en estilo seco, áspero y directo, la lujuria sexual y la violencia humana, en un mundo donde marginales, asesinos, prostitutas, delegados y pobres miserables se mezclan. Fonseca dice que un escritor debe tener el coraje de mostrar lo que la mayoría de la gente teme decir.

Historia y ficción

“La historia a través de la ficción es también una marca de Rubem Fonseca, como en las novelas Agosto (su libro más famoso), en la que retrataba las conspiraciones que resultaron en el suicidio de Getúlio Vargas, y en El salvaje de la ópera, en la que retrata la vida de Carlos Gomes, o aun sobre la obra La caballería roja, libro de Isaac Babel retratado en Vastas emociones y pensamientos imperfectos.

Creó, para protagonizar algunos de sus cuentos y novelas, un personaje antológico: el abogado Mandrake, mujeriego, cínico y amoral, además de profundo conocedor del submundo carioca. Mandrake fue transformado en serie para la cadena de televisión HBO, con guiones de José Henrique Fonseca, hijo de Rubem, y el actor Marcos Palmeira en el papel protagonista, pues le interesa profundamente el arte cinematográfico, escribe también guiones para filmes, muchos premiados.

Entre los libros publicados en español y disponibles en México se encuentran El seminarista; Amalgama; Pequeñas criaturas; El gran arte; Historias cortas; José; Secreciones, excreciones y desatinos; Axilas y otras historias indecorosas; Cuentos completos (tomos 1, 2 y 3); El cobrador; Los prisioneros; Feliz año nuevo; La novela murió; Bufo & Spallanzani; El agujero en la pared; El collar del perro; Grandes emociones y pensamientos imperfectos; El salvaje de la ópera; Mandrake: la biblia y el bastón, e Historias de amor.