Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de abril de 2020, p. 14

La Unión Nacional de Productores de Cebada afirmó que debido a la suspensión de actividades no esenciales, en la región del Bajío desde hace 15 días fueron cerrados centros de acopio de este grano que pertenecen a compañías cerveceras, por lo que están en riesgo de perderse miles de toneladas.

La fecha natural para la trilla es al terminar Semana Santa. Es la cosecha del ciclo otoño-invierno y no se puede dejar sin almacenar , dijo Juan Hernández, presidente de dicha organización. Indicó que se podrían afectar hasta 400 mil toneladas de cebada, con un valor de 5 mil 500 pesos por tonelada.

Si paran centros de acopio, añadió, el producto se pasa de cosecha, o puede afectarse con un aguacero o granizada. Estamos expuestos a esto porque ya la espiga donde está el grano se dobla por lo seco .

La semana pasada, la Secretaría de Agricultura ratificó que no fue autorizada la producción y comercialización de cerveza al no ser una actividad esencial, en el contexto de la contingencia sanitaria por el Covid-19. No obstante, permite facilitar la relación entre productores de cebada y la industria.