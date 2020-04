De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de abril de 2020, p. 13

Dirigentes, senadores y diputados del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como el ex mandatario Felipe Calderón rechazaron ayer la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de adelantar un año la consulta sobre la revocación de su mandato y hacerlo en las elecciones de 2021. Dijeron que el político tabasqueño debería estar concentrado en sacar al país de la contingencia sanitaria y económica provocada por el Covid 19 y no estar pensando en temas electorales.

Por su lado, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal advirtió que no hay condiciones para anticipar un año dicha consulta, ya que no se reúne la mayoría calificada para llevar a cabo la reforma constitucional requerida.

Para mí está muerto el tema , expuso luego de una reunión virtual de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la que la oposición advirtió que no votarán esa propuesta.

El también líder de la Jucopo resaltó que si hubiera la seguridad de que están haciendo mucho daño electoral al Presidente con el Covid-19, seguramente hubieran aceptado la propuesta, porque podrían tener la opción de relevarlo del cargo en pocos meses, es decir, en junio de 2021.

A su vez, el ex presidente Felipe Calderón dijo en redes sociales que México está en la peor crisis económica y sanitaria de la era moderna, y el Presidente debe estar concentrado absolutamente en esos temas, no distraerse ni querer distraer. Tiene que pensar en México, no en él mismo .