Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de abril de 2020, p. 11

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró que se debe abrir una mesa de discusión para escuchar las propuestas de los gobernadores en torno a la distribución de los recursos fiscales a las entidades. Sin embargo, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, advirtió que durante la pandemia, no es momento para actitudes secesionistas .

Osorio Chong, cuestionado sobre la postura de algunos gobernadores de revisar el pacto federal y fiscal, manifestó que habría que estudiarlo, esto nació para apoyar a los estados que menos tienen por parte de las entidades que más tienen, y realizar una distribución que como país nos permita salir adelante. La queja es, cómo se distribuyen esos recursos. Creo que debe revisarse .