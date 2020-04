En entrevista con La Jornada, inconformes señalaron que pese a que el IMSS anunció que familiares con pacientes infectados recibirían informes vía telefónica, no ocurre así. A mi hijo lo internamos con 39 grados de temperatura, lo subieron al sexto piso del hospital, donde dicen que atienden a quienes están contagiados, pero es todo lo que sabemos, ni siquiera te dicen si está mejor o si está grave .

Para María Guadalupe, quien desde la mañana del sábado espera noticias de su esposo, “el tiempo ha sido eterno. No nos dicen nada, sólo que te vayas a tu casa, que no puedes esperar en el hospital. Te vas y no te dicen nada.

En cuatro días sólo me llamaron para pedirme que le trajera a mi familiar ropa y sus artículos de limpieza, pero hasta hoy ni siquiera sé si le han hecho la prueba para saber si es positivo. Es vivir en una eterna angustia.