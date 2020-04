Afp, Reuters, Prensa Latina y Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de abril de 2020, p. 3

Guayaquil. Guayaquil, ubicada al suroeste de Ecuador, sufre como ninguna otra ciudad de Latinoamérica la fuerza destructora de la pandemia. Hospitales y cementerios colapsaron cuando aún falta lo peor. No hay espacio ni para vivos ni para muertos , dice la alcaldesa Cynthia Viteri.

La abogada de 54 años, quien superó el contagio de Covid-19, está al frente de la peor emergencia que haya enfrentado este puerto de 2.7 millones de habitantes.

Guayaquil concentra 71 por ciento de los casos detectados y lleva 369 decesos, desde el 29 de febrero. Las autoridades esperan en las próximas semanas hasta 3 mil 500 fallecimientos en la provincia de Guayas, de la que esta ciudad es capital.

En entrevista con Afp, Viteri no eludió responsabilidades por la propagación del coronavirus, pero tampoco cree que Guayaquil deba ser tratada como villana . Afirmó que la ciudad no tenía forma de prever lo que ocurrió.

¿Qué pasó con Guayaquil? Que aquí explotó la bomba, aquí llegó el paciente cero, y como era época de vacaciones, viajaron nuestros ecuatorianos al exterior, algunos a Europa, a Estados Unidos, y vinieron las personas que vivían en Europa. Y cuando llegaron no hubo ningún control como se debió haber hecho si hubiéramos sabido que esto ya venía por aire. Y la ciudad de Guayaquil sencillamente convulsionó. El sistema sanitario, las morgues, las funerarias, todos fueron desbordados. Aquí no había y no hay espacio ni para vivos ni para muertos. A ese punto es la gravedad de la epidemia en Guayaquil , afirmó Viteri.