Consideramos que la CFE debería suspender esa actividad al no ser esencial, esperar a que regrese la normalidad y no comprometan nuestra salud. Espero que la CFE pondere nuestra vida por encima de sus contratos.

El 31 de marzo se declaró la emergencia sanitaria, se ordenó suspender de inmediato todas las actividades no esenciales hasta el 30 de abril; sin embargo, los trabajadores siguen llegando hacinados en camionetas y no observan la sana distancia durante la jornada; además pretenden entrar a los domicilios para retirar los medidores, lo que pone en riesgo a usuarios y trabajadores.

Apelamos a las autoridades federales, de la Ciudad de México y de la alcaldía citada para que se atiendan nuestras inquietudes.

Carlos Pons G.

Recuerda a Alfredo del Valle, asesinado en 2006

Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes sedientas de catástrofes y hambrientas. En las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero . (Fragmento de Elegía, del poeta español Miguel Hernández.

Alfredo, tu muerte representó no sólo la pérdida de un hermano, sino de un amigo, protector y confidente. Te amo

Lola del Valle Espinosa

Invitaciones

Videoconferencia Covid-19 y empleo, la crisis se agudiza

El Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social (Caceps) de la Facultad de Economía-UNAM invita a la videoconferencia Coronavirus y empleo, la crisis se agudiza. Hoy a las 12 horas, con Alejandro Álvarez Béjar, Gabriel Mendoza Pichardo y Raúl Carbajal Cortés. Se transmitirá por Facebook (caceps). Es la tercera conferencia sobre temas de coyuntura que realizaremos durante la emergencia sanitaria.

María de la Luz Arriaga, coordinadora del Caceps

Infección en precios del crudo por la pandemia

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su reunión 637, invita a la reflexión y análisis La infección en los precios del petróleo por el coronavirus, con el doctor en física Nicolás Domínguez Vergara. Hoy a las 17 horas. Síguenos en vivo y suscríbete por Youtube: buzonciudadano

Julio Pérez, Luis Martín Ángeles e Imelda Beristain