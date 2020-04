Ayer no se realizó la reunión de autoridades estatales con funcionarios federales que llegaron a Tijuana para revisar la situación de los pacientes de Covid-19 y el abasto de insumos en los nosocomios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad, en particular en el hospital regional 20 de esa ciudad fronteriza.

Eso es de la Edad Media y no se puede permitir. Saben que su obligación es mantener sanos a sus empleados. Es una oportunidad para demostrar que son humanos.

Mexicali, BC., Cuatrocientas catorce empresas, la mayoría de la industria maquiladora, fueron cerradas por autoridades de Baja California por operar a pesar de que sus actividades no son esenciales, y se envió a casa a 47 mil 866 trabajadores, informó el secretario estatal del Trabajo, Moctezuma Martínez López.

Fuentes cercanas al gobernador Bonilla y al secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico, confirmaron que se pospuso la reunión en la que estarían el jefe de la Unidad de Atención Médica del IMSS, Juan Manuel Lira; el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Candelaria, y la delegada federal Desireé Sagarnaga Durante.

El doctor Faustino Ruvalcaba Munguía informó a La Jornada Baja California que después de que el actor Eugenio Derbez denunció falta de material médico en las clínicas del IMSS en Tijuana, fue amenazado de muerte en llamadas telefónicas y mensajes enviados a su consultorio y a su celular.