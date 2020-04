Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de abril de 2020, p. 7

Los Ángeles. Los operadores de salas de cine de Estados Unidos, que se vieron forzados a cerrar sus puertas en marzo para ayudar a frenar la propagación del coronavirus, esperan recibir a multitudes en todo el país hacia finales de julio para un inicio tardío de la temporada del verano boreal.

Antes de eso, los operadores están considerando un periodo de transición cuando abran algunos lugares en partes de Estados Unidos donde el brote del nuevo coronavirus está retrocediendo más rápido.

Eso podría comenzar a mediados de junio, dijo Patrick Corcoran, portavoz de la Asociación Nacional de Propietarios de Cines, aunque aclaró que cualquier cronograma era muy tentativo . El momento dependerá de las sugerencias de las autoridades de salud, agregó.

Entre los desafíos que los cines enfrentan figuran asegurarse que los asistentes se sientan seguros reuniéndose en grupos y tener una variedad de películas atractivas.

Es poco probable que los estudios de Hollywood estrenen películas de gran presupuesto si no pueden hacer un lanzamiento a nivel nacional. Filmes taquilleros como Mulán, de Walt Disney Co., y Wonder Woman 1984, de Warner Bros, de AT&T Inc, están programando su estreno para finales de julio y agosto.