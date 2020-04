Argentina, Perú, Ecuador y Colombia son los más afectados. Otros, donde la cuarentena se decretó un poco después, como es el caso de México, tienen menor porcentaje de retracción, aunque el caso de menor afectación es Uruguay, con bajas de 50 por ciento en gasolina y sólo 30 en diésel.

Pablo González, de la Amegas, señaló que la contracción en la venta de combustibles es prácticamente en toda la República.

Estamos en la zona regional Occidente, desde Lázaro Cárdenas hasta Tijuana, con 6 mil 500 estaciones de servicio, las que surte Pemex a esta región. Son 27 terminales de almacenamiento, de las 77 que existen en el país. Es una área muy importante .

Estimó que el rango de las gasolinas está deprimido entre 80 y 90 por ciento, y ello ha provocado que algunas estaciones cierren y otras trabajen con su personal, el cual percibe 126 pesos diarios, que se siguen pagando los sueldos a pesar de que no hay clientela. Las propinas también cayeron, afectando a 500 mil oficiales gasolineros y a sus familias.

En marzo pasado el nivel fue de 50 por ciento abajo en ventas y fue subiendo a 60 y después a 70. Ahorita ya estamos entre 80 y 90 por ciento por debajo de las ventas. Tenemos ya un mes de que la gente vino a cargar, y ya no regresa. No hay clientela.

También hizo una invitación al procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, para que deje de calificar a los gasolineros de bandidos .