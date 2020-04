Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de abril de 2020, p. a10

Desaparecer la Liga de Ascenso, así como eliminar el descenso para los equipos de la Primera División, significaría un retroceso muy grande para el futbol mexicano. A demás de afectar el aspecto deportivo, dicha determinación tendría un fuerte impacto social y económico en las regiones donde existen clubes de esa categoría , aseguró el técnico Raúl Potro Gutiérrez.

El entrenador campeón del mundo con la selección nacional Sub-17 en México 2011, indicó que en caso de que los federativos y los dueños de los equipos del ascenso finalmente determinen aplicar dicha medida, la cual consideró una decisión sumamente errónea , se le estaría arrebatando al balompié tricolor la esencia competitiva y el espíritu deportivo .

No caer en la mediocridad

Explicó que la lucha que existe entre los equipos, es decir, esa pelea por un lugar en el máximo circuito o por no descender, es importante para que los clubes no caigan en el acomodo, en la mediocridad, pero con esto, se sabrán seguros, no habrá inversión ni ganas de hacer mejor las cosas, en ese sentido, creo que el deporte perderá demasiado .

En cuanto a las repercusiones sociales y económicas que ocasionaría la eliminación de la Liga de Ascenso, el Potro apuntó que en este momento, en el que prevalece una crisis, tanto en México como en el resto del mundo, debido a la pandemia del coronavirus, lo que menos se requiere es agravar la situación y la incertidumbre financiera en las regiones donde se ubican los equipos de dicha categoría.

“No sólo se van a quedar sin empleo y sin recursos los jugadores y los equipos del ascenso, sino también quienes directa e indirectamente dependen del futbol en esas localidades, como los que venden en los alrededores de los estadios o prestan servicios en la zona.