Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de abril de 2020, p. 30

En demanda de apoyos económicos e insumos relacionados con la contingencia sanitaria, debido a la caída de sus ingresos hasta 90 por ciento, conductores de taxis y microbuses de un ramal de la ruta 25 bloquearon la calzada de Tlalpan.

Señalaron que incrementarán sus protestas de no contar con apoyo, debido a que el gremio ya no tiene para sostener su economía familiar ni cubrir las cuentas y pagos de sus unidades. Vamos a ir con todo y a hacer todo lo que tengamos que hacer. Avísenles a todos los carnales que están en sus casas, que ya no tienen para pagar las mensualidades de sus carros, que se sumen porque en caso de que no nos resuelvan vamos a realizar una movilización más grande , decía en su arenga un conductor.

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), por su parte, aclaró que si bien la ruta 25 pertenece a ese gremio, no así el grupo que realizó la protesta.

No obstante, Nicolás Vázquez, vocero de la FAT, señaló que el sector enfrenta la parálisis de su actividad porque si bien el combustible ha bajado, lo que se trabaja es mínimo .

Indicó que lo que están proponiendo a las autoridades es que se implemente el programa que se había acordado con anterioridad para que se les entregue un apoyo de 4 mil pesos mensuales para compensar el alto precio del combustible y las bajas tarifas, y que hoy ese mismo acuerdo puede servir para paliar el impacto de la contingencia sanitaria.