Así también lo manifestó el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Temístocles Villanueva, quien dijo que el sector no asalariado es de los más afectados por la pandemia, debido a la disminución de la demanda de sus servicios, lo que deriva en no recibir los ingresos necesarios para su subsistencia o la de sus familias.

Los trabajadores asalariados en el espacio público quedan en estado de indefensión; hay mucha gente que vive al día y me han escrito para saber qué hacen porque no pueden dejar de trabajar. Estamos hablando de taxistas, vendedores que ya se les vino abajo la venta y que viven al día , reconoció el diputado presidente de dicha comisión, Nazario Norberto.

En el proyecto de dictamen sobre la ley de trabajo no asalariado y para regular el comercio en vía pública no se prevén escenarios como el que enfrentan los vendedores informales y ambulantes en medio de la contingencia por Covid-19.

Mencionó que las medidas implementadas por la pandemia no contemplan todos los aspectos, como la economía doméstica o el comercio que se desarrolla en la vía pública.

En esa situación se encuentra Rubén Carrillo Velázquez, de oficio mariachi. Pese al coronavirus, él y sus compañeros se sientan en la Plaza del Mariachi, en Iztapalapa, en espera de ser contratados. El hombre, de 62 años de edad, afirmó que durante cinco horas no había sido requerido por ninguna persona.

Se nos acabaron los eventos particulares, cerraron los salones de fiesta y a nosotros el gobierno no nos dan ningún tipo de apoyo. No tenemos seguridad de ningún tipo , aseveró.

El 29 de febrero, cuando se pretendía discutir la propuesta de dictamen, la Comisión de Puntos Constitucionales no reunió el cuórum requerido para sesionar, debido a que (la lideresa) Sánchez Barrios pidió a los legisladores Evelyn Parra y Víctor Hugo Lobo no presentarse a la sesión, acusó el diputado Norberto, quien sostuvo que no caerá en chantajes y no aprobará la ley como la quieren las lideresas de ambulantes.