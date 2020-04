Ángeles Cruz Martínez

El Instituto Nacional de Cardiología (INC) se sumó el pasado fin de semana a los hospitales que recibirán personas con coronavirus. Dispone de más de 20 camas para ese propósito, en particular para pacientes no críticos. De esa manera apoyará, en la zona de nosocomios de Tlalpan, a los institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias (INER) y de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, designados hospitales Covid .

En éstos se sigue recibiendo a quienes pueden ser portadores del virus SARS-CoV-2, sobre todo si presentan dificultad respiratoria grave. El objetivo de incorporar al INC es evitar la sobresaturación de los servicios, al menos por ahora, en los hospitales Covid, explicaron funcionarios del sector.

En tanto, expertos consultados por La Jornada señalaron que la medida anunciada el pasado domingo por el director del INC, Jorge Gaspar, también es un indicio del crecimiento acelerado que empieza a tener la pandemia en el país, en particular en el valle de México.

Los hospitales Covid, definidos por la Secretaría de Salud, están concentrados en la atención de los enfermos con sospecha o ya con confirmación de estar infectados con el nuevo virus, sobre todo aquellos que se encuentran en condición crítica y necesidad de intubación.