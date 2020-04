Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 14 de abril de 2020, p. 4

Ramón tenía 54 años de edad, 1.78 metros de estatura, complexión atlética. La semana pasada se sintió raro , cansado, con dolor de cabeza y pecho al momento de respirar. Así estuvo algunos días y el viernes 10, debido a que el malestar no cedía, acudió a la Unidad de Medicina Familiar número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde le dijeron que no tenía Covid-19. Por su condición física, edad y síntomas no entraba en el protocolo para la infección.

De todas maneras le indicaron que permaneciera en su domicilio. Así lo hizo, pero el dolor empeoró, dejó de comer y tuvo fiebre constantemente. Su esposa, Yazmín, pidió ayuda por teléfono y aunque ahí reconocieron que su condición era de sospechoso grave para Covid-19, la recomendación fue la misma: que el paciente permaneciera en su casa y si le era posible acuda con su médico de cabecera para que le prescriba algún tratamiento.

El problema es que Ramón ya había ido con un médico particular que le recetó antibiótico, paracetamol y una vitamina, pero no funcionaron. El dolor se hizo más intenso y la fiebre no se le bajaba. El domingo pasado regresó a la clínica. Ahí se desmayó, lo ingresaron y a los pocos minutos el personal del IMSS informó a la esposa que Ramón había fallecido por el nuevo coronavirus.