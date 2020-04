En su carta solicitó acción decisiva recomendando permiso para evacuar a la gran mayoría del personal y colocarlo en cuarentena en tierra firme. No estamos en guerra. Marinos no necesitan morir , advirtió.

Pero la noticia profundizó la atención pública sobre la pandemia dentro de las fuerzas armadas después de que el manejo del brote en el Roosevelt, con 585 tripulantes contagiados –representando más de la mitad del total de casos entre militares–, no sólo le costó su puesto al comandante del barco, sino al secretario de la Marina.

Modly justificó su decisión acusando a Crozier de actuar indebidamente al enviar su carta por correo electrónico a más de 20 personas, de no saber manejar la crisis en su nave de una manera profesional , y que no sólo minó a sus superiores, sino que podría hasta haber beneficiado a adversarios de Estados Unidos al crear pánico y dudas sobre la capacidad militar estadunidense. Insistió en que no era un caso de matar al mensajero .

Pero cinco días después de cesar a Crozier, Modly fue obligado a presentar su propia renuncia.

Y es que Modly –en un viaje que costó más de 200 mil dólares en fondos públicos– decidió trasladarse de Washington a Guam hace una semana para dar un breve discurso a la tripulación del Roosevelt, la cual había despedido a su capitán con una ovación días antes. El secretario cuestionó el carácter del ahora ex capitán culminando con la acusación de que Crozier había filtrado su carta a los medios o que era demasiado ingenuo o demasiado estúpido para ser comandante de una nave como ésta . También advirtió a la tripulación de no hablar con los medios.

Las palabras, filtradas a medios de comunicación horas después, provocaron ira entre la tripulación, así como entre sus familiares en casa, y denuncias de políticos demócratas y comentaristas.

El lunes de la semana pasada, Modly, en un intento para salvarse, difundió una disculpa pública por sus insultos a Crozier, aunque continuó insistiendo en que el capitán filtró su carta a los medios. No fue suficiente, y el martes presentó su renuncia al secretario de Defensa.

El comandante en jefe, Donald Trump, quien inicialmente apoyó a Modly y denunció la carta de Crozier, comentó la semana pasada, luego de la filtración de los comentarios en el portaviones, que no conocía personalmente a su ahora ex secretario de la Marina, pero que él también le hubiera solicitando su renuncia.

Once días después de ser despedido por tratar de proteger a su tripulación, la advertencia del capitán Crozier se hizo realidad con la muerte del marino.