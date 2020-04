La propia representante del Seguro Social en Baja California (antes se les llamaba delegaciones, ya desaparecidas ), la médica Desiree Sagarnaga Durante, respondió con otro video, para desmentir a Derbez y pedir que no se abone a la otra pandemia, la de las falsas noticias ( fake news, en inglés). Luego el propio Derbez, en otro video, sostuvo que su postura era apegada a la verdad.

En medio de la guerra tuitera y mediática apareció el gobernador de Baja California, llegado al poder a través de Morena y amigo, según se ha precisado en actos públicos, del Presidente de la República. Descalificó a la representante del IMSS con señalamientos que validan no sólo lo denunciado en aquella clínica tijuanense, sino muchos de los señalamientos hechos en otras ciudades: el Seguro Social en Baja California iba a ser el talón de Aquiles de la estrategia frente al Covid-19, pues, dijo Bonilla, él veía mucho desprendimiento, no había la preocupación, no veía yo honestamente a la delegación del Seguro Social preocupada por los problemas .

Llegó a decir el gobernador que los mismos médicos están cayendo como moscas , se refirió a lo dicho por Derbez y reconoció que “esos señalamientos, muchos de ellos son ciertos, algunos son imprecisos pero el fondo es cierto. Sí ha habido un descuido del IMSS, no se ha ‘puesto las pilas’; el IMSS no se aplicó en Baja California”. Y llamó al director nacional, Zoé Robledo, a dar conferencia de prensa y admitir lo que está mal, porque si no admitimos que está mal y que estamos viendo el problema, vamos a tratar de tapar nada más, y la gente está cayendo como moscas (bit.ly/2RzO9KS).

Tal vez las palabras del polémico Bonilla estén movidas por enconos derivados de la designación de esos representantes-delegados federales sin atender a los gobernadores. Lo cierto es que todo el enredo debería mover a internautas y otros debatientes a valorar los hechos por sí mismos y no sólo por filiaciones particulares. ¡Hasta mañana!

