or ahora el acuerdo que puso fin a la guerra del petróleo tiene más efectos políticos que económicos. El presidente ruso Putin y su colega Trump coincidieron en un plan que abre la puerta a otros proyectos; el presidente López Obrador quedó de algún modo comprometido con Trump, ayer el mandatario estadunidense le agradeció su esfuerzo (y la factura no tardará en llegar); la realeza de Arabia Saudita limó asperezas con Putin y con el mismo Trump. Hubiera sido normal que tras el acuerdo se registrara una subida espectacular en los precios del petróleo, pero no ocurrió. (La mezcla de exportación de Pemex mejoró unos centavitos: de 16.54 a 17.16 el barril). La explicación podría ser, por un lado, que el mercado había descontado el recorte (o incluso uno mayor) durante la semana pasada con algunas alzas. Por otro, los 9.7 millones de barriles por día que se recortarán a la producción son insuficientes, el mercado está inundado y el consumo caído. Trump comenzó ya a hablar de otro recorte hasta de 20 millones de barriles. ¿Cómo quedaría Mexico? ¿Sería respetado el acuerdo de sólo disminuir 100 mil barriles diarios?

Aplausos, no agresiones