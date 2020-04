La presidenta del organismo dice tener la impresión de que el gobierno está subestimando la crisis que se avecina, pues los principales países del mundo han anunciado apoyos para micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que mueven la economía. No hay duda de que se avecina una situación complicada, por eso, desde la Cámara Internacional de Comercio invitamos al presidente López Obrador a que recapacite y se una al pacto nacional que impulsa el sector empresarial , señaló Garza.

“La situación es desesperante, no sólo para las compañías exportadoras, sino para todas las más de 5 millones micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales ya venían de un 2019 complicado debido al bajo crecimiento económico, por lo que será difícil que logren mantener su planta productiva sin un apoyo externo.

En entrevista, dijo que desde hace un mes las empresas exportadoras han visto que las órdenes de sus clientes son sólo 10 o 20 por ciento de las habituales, lo que ha ocasionado que no tengan flujo para mantener gastos de operación y salarios de sus trabajadores.

Inversión, oportunidad histórica para México

La presidenta de la ICC advirtió que de no actuar para apoyar a las Pymes exportadoras, se corre el riesgo de perder una oportunidad histórica, pues una vez que Estados Unidos y Canadá salgan de la contingencia, comenzarán a buscar proveedores que no sean de China, y México no estará preparado para cubrir esa demanda.

Estados Unidos y Canadá van adelante en la crisis sanitaria, y cuando salgan necesitarán abastecimiento. Muchas empresas de esos países quieren cambiar a sus proveedores chinos y esa es una gran oportunidad, pero debemos estar listos, y para eso necesitamos la ayuda del gobierno , destacó.