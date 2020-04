P

arece una verdad hoy universalmente admitida: la pande­mia, con sus modalidades in­evitables, no solamente el abundante número de fallecimientos sino el encierro forzoso, en un desesperado esfuerzo para contenerla, que trae consigo una crisis económica que se presentará irremediablemente. Cuando, o desde antes, se controle el fundamental aspecto de salud. Sobre lo cual no parece haber graves dudas, a menos de que entremos a un túnel desconocido, pero no probable, en el nivel de avance de la ciencia de nuestros días.

Por supuesto que hoy se han volcado las quejas sobre el papel que han desempeñado seguramente la mayoría de los gobiernos, señalando, por ejemplo, los retrasos con que han comunicado las características de la pandemia y sus notas predominantes. Casi siempre haciendo ver que los mensajes con frecuencia han sido incompletos o a destiempo, y casi invariablemente protegiendo a las empresas privadas, lo que ha dejado a los individuos de todas las clases sociales en indefensión y con sensación de abandono por el Estado. De allí las muchas críticas, a veces virulentas, que han recibido gobernantes y dirigentes políticos. Muchas veces seguramente con plena justificación y otras veces no tanto…

Lo cierto es que las muertes se multiplican y que no parece haber otra vía que esperar. Difícil esperar a una vacuna, porque, según los expertos, éstas podrán estar listas hasta dentro de un año, en el mejor de los casos, o más tiempo aun. De todos modos, parece un criterio bastante generalizado que el tiempo que dure la pandemia afectará directamente a la economía, siendo ésta una variable que depende estrechamente de las limitaciones severas que ya impone la enfermedad sobre el comportamiento de las personas y, por tanto, sobre la economía. Y no sólo la duración de la pandemia, sino la profundidad con que pueda afectar a las relaciones sociales, base de todo sistema económico.

En vista de la duración de la pandemia todo indica que la crisis económica será igualmente profunda, catastrófica, ¿tal vez más que la enfermedad? Desde luego en México, según las curvas actuales de contagio y crecimiento de la enfermedad, y su duración probable, quizás no nos encontremos en el peor de los mundos, pero debe reconocerse que vivimos una disciplina demasiado laxa, a juzgar por ciertos videos y fotografías que siguen mostrando a grupos, o a multitudes abigarradas, en mercados, medios de transporte, o en las calles mismas, que en otros lugares están casi desiertas.