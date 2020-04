R

esultó extraño para los integrantes de la OPEP y los secretarios de Energía del G-20 que durante tres días México se resistiera a bajar su producción de petróleo en la misma medida que los grandes productores (23 por ciento) y sólo aceptará disminuirla en 100 mil barriles diarios (5.5). Han tratado a representantes mexicanos mucho tiempo y saben que (y con qué) se agachan. Tal vez ahora entiendan mejor el motivo por el que un viejo conocido suyo, el ex director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya, está en prisión, al igual que Genaro García Luna, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Es otro México el que representó la secretaria de Energía, Rocío Nahle. La acribillaron. Según esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su representante iban a ser culpables de que no se pusiera fin a la guerra del petróleo. La historia era otra. Arabia Saudita no quería firmar el acuerdo porque automáticamente le garantizaba la supervivencia a las empresas de fracking de Estados Unidos que no pueden producir a bajo costo. En México, en redes sociales y medios, los golpes contra AMLO y Nahle fueron despiadados. Llama la atención, pero no sorprende, que mexicanos ataquen a mexicanos porque defienden a México. Cuando el Presidente apareció a anunciar que había hablado con Donald Trump y éste le había ofrecido su apoyo para que no bajara más su producción de 100 mil barriles, siguieron los golpes porque Arabia Saudita continuó presionando. Al final, aflojó cuando Trump amenazó con su arma favorita: aranceles. El acuerdo unánime de los 23 países participantes significa la reducción en la plataforma petrolera mundial de 9.7 millones de barriles a partir de mayo. El diario Financial Times, no muy afecto a la 4T, escribió que México se había anotado un triunfo diplomático. Pero lo importante es que concluyó la guerra petrolera, México no tendrá que bajar más de 100 mil barriles diarios y otros 250 mil serán compensados por Estados Unidos por medio de algún mecanismo que se desconoce. La lección al mundo es que México es capaz de sostenerse aunque tenga un vendaval en contra, de afuera y de los (ponga usted aquí el calificativo) de adentro.