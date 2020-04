El gobierno estatal argumentó que no iba a permitir que se expusiera a los trabajadores a contraer Covid-19 (al seguir funcionando) sino había una actitud solidaria de la empresa con la población fronteriza.

Recuerden, no somos una colonia y si nosotros no nos defendemos y nos protegemos nadie lo hará por nosotros, agradezco que haya mostrado Smiths Medical la cara humana hacia Baja California , agregó. No especificó cuántos respiradores artificiales venderán al estado.

Según estimaciones, la entidad necesitará unos mil respiradores artificiales para hacer frente a la pandemia en su momento más crítico. De los 231 ventiladores existentes en los hospitales públicos del estado, tanto de la Secretaría de Salud como del Instituto Mexicano del Seguro Social, 121 ya están ocupados con pacientes que ocupan respiración artificial debido al coronavirus o alguna otra enfermedad, precisó la administración estatal.

El segundo estado del país –según las estadísticas– con la curva de contagio y mortandad que más crece, tiene en la industria maquiladora como el sector productivo más renuente a parar.