Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 13 de abril de 2020, p. 29

Acapulco, Gro., Familias procedentes del centro del país propietarias de condominios o casas de segunda residencia en la zona Diamante de Acapulco, eligieron el puerto para pasar los días de Semana Santa, pero muchas de ellas sin respetar las recomendaciones de autoridades de distanciamiento social o aislamiento por la pandemia de Covid-19.

Si bien las cifras de ocupación hotelera reportadas por autoridades del ramo durante este fin de semana, fueron hasta de cero por ciento en este destino turístico, en un recorrido por el bulevar Las Palmas, zona de hoteles y edificios de condominios, y la carretera a la playa Bonfil y Barra Vieja, se observó a familias completas y personas de todas las edades pasear en bicicleta y haciendo ejercicio.

En playas como Revolcadero y Bonfil, grupos de jóvenes aprovecharon para hacer ejercicio o surfear, aunque en menor medida que en periodos vacacionales y fines de semana. Sin embargo, persistieron los reproches de prestadores de servicios, pues elementos de la Guardia Nacional impidieron a visitantes permanecer en establecimientos de la zona de playa, por lo que restaurantes permanecieron vacíos, y sólo algunos pudieron vender comida para llevar.

Paciano Saligan Melchor, vendedor ambulante de la playa Alfredo Bonfil, comentó: la mayoría del pueblo a esto nos dedicamos, al comercio, como no hay nada nos está afectando, luego no traen ni despensas, no traen nada, ni medicamentos, aparte prohíben la entrada a los turistas, ¿de qué nos vamos a mantener? .

Señaló que sí hay presencia de bañistas que vienen de la Ciudad de México, estado de México y Puebla, y algunos de Acapulco, pero son disuadidos con los operativos que realiza la Guardia Nacional, la policía Estatal o el Ejército Mexicano.