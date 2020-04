Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Lunes 13 de abril de 2020, p. 7

Este lunes, el legislador Sergio Mayer Bretón presentará a consideración de la Comisión de Cultura y Cinematografía, así como al pleno de la Cámara de Diputados, un paquete de propuestas para el sector cultura con el fin de hacer frente a la situación que se vive debido a la suspensión obligatoria de actividades ordenada por autoridades de salud para evitar contagios del nuevo coronavirus.

Entre las iniciativas que propone se encuentra un exhorto al gobierno federal para que reasigne los recursos del megaproyecto de rehabilitación del bosque de Chapultepec, relativos únicamente a los del presente ejercicio fiscal 2020, y genere un programa emergente de apoyo a las artes escénicas y los artesanos del país .

El pasado 5 de abril, en su informe trimestral, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se están ejerciendo mil millones de pesos para convertir al Bosque de Chapultepec, incluida la antigua residencia oficial de los Pinos, en el espacio artístico y cultural más importante del mundo .

El proyecto está a cargo del artista Gabriel Orozco, quien en alguna de las pocas entrevistas sobre el tema que ha ofrecido a la prensa aseguró que en total se requerirán 10 mil millones de pesos para la remodelación y rehabilitación de esos espacios.

Orozco, quien asegura que no está cobrando honorarios por este encargo, dijo a un diario que incluirá un pabellón contemporáneo mexicano que exhibirá expresiones de la contemporaneidad , con el cual todos vamos a ganar, porque es un museo que no tenemos, y cuando viene la gente a México y quiere ver mi obra o la de mi generación no tiene a dónde ir .

Cuatro iniciativas y un exhorto

El Paquete Legislativo de Recuperación para el Sector Cultura que propone el diputado Mayer incluye cuatro iniciativas y un exhorto más.

Las iniciativas son: reforma a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales que incorpora al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca); reforma a la Ley Federal de Cinematografía que incorpora al Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) y lo homologa con el Fidecine; reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para que las librerías tengan régimen fiscal de tasa cero, y reforma a la Ley Federal del Derechos de Autor en materia de remuneración compensatoria por concepto de copia privada.