Fabiola Palapa y Carlos Paul

Periódico La Jornada

Lunes 13 de abril de 2020, p. 6

Para los artistas, creadores y gestores culturales, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) –cuya existencia se ve amenazada por el decreto presidencial del pasado 2 de abril– es un proyecto concreto que asegura la permanencia y desarrollo de las expresiones artísticas de excelencia.

La comunidad artística sostiene que la eliminación del Fonca sería un grave retroceso en el proceso de construcción de una mejor nación y una señal de que la cultura y el arte no son importantes para la actual administración.

Consultados por La Jornada, algunos creadores compartieron lo que representa el fondo creado en 1989 como mecanismo para incentivar la creación en el país.

David Psalmon, director de escena, actor y fundador de TeatroSinParedes, afirmó: “Me parece que el Fonca es la institución cultural transparente e importante con que cuenta México hoy día; desaparecerla sería un gravísimo error y un golpe duro a una comunidad que ya ha sido tan golpeada.

“Sabemos que somos de las comunidades más vulnerables que existen en el país; ser artista conlleva a una especie de precariedad permanente. No tenemos derechos a nada, ni seguro médico, ni jubilación, y pagamos un buen de impuestos porque todo es a través de recibos de honorarios, pero el gobierno no nos regresa nada; parece que somos un sector que simplemente no importa.

“En otros países los intelectuales suelen ser los mejores aliados, pero aquí da la sensación de que no importamos y que este mundo está regido sólo por el dinero y el interés, y nosotros somos el último eslabón en las prioridades del gobierno actual.

El programa México en Escena, en mi opinión, es uno de los más importante del Fonca, porque es un apoyo a colectivos, y ese dinero que se recibe se tiene que invertir en muchas producciones y eso implica contratar personal.

Más que una dependencia cultural del Estado

Cecilia Lugo, coreógrafa y fundadora de Contempodanza, sostuvo: “Lo que el Fonca representa es mucho más que una dependencia cultural del Estado, es un proyecto concreto que asegura la permanencia y desarrollo de las manifestaciones artísticas de excelencia. A través de los años, el Fonca ha albergado a los mejores artistas mexicanos y ha dado la oportunidad de que en sus plataformas y programas transiten diferentes generaciones de creadores para producir y difundir su obra en un país donde hacen falta políticas públicas que prioricen el arte y la cultura en la vida de la comunidad.

Si el Fonca desaparece, será un grave retroceso en el proceso de construcción de una mejor nación, no sólo porque se dejaría de apoyar a los creadores mexicanos, sino porque sería una clara señal de que la cultura y el arte no son importantes para la actual administración, y eso sería gravísimo.

Amaranta Leyva, dramaturga, integrante de la Compañía Marionetas de la Esquina, apuntó: “Hay muchas cosas que se pueden mejorar respecto del funcionamiento del Fonca, pero era la primera vez que los artistas podíamos tener libertad creativa sin depender de que le cayéramos bien a algún funcionario o de que le gustara tu proyecto cultural.