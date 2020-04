– ¿En México las medidas de seguridad están siendo demasiado leves?, se le preguntó.

– Quizás sí, pero como México está tomando medidas relajadas, pudimos transitar aquí para regresar a Japón. Gracias a eso pudimos volver, pero al mismo tiempo puede ser peligroso para México, advirtió.

Una experiencia similar tuvo Manuel, un turista alemán que entró al país en marzo, luego de haberse recuperado del coronavirus que él y su familia contrajeron en enero en Estados Unidos. Tras convalecer un par de semanas, vino a hacer un paseo en bicicleta por Guerrero Negro, Baja California Sur, sin mayores complicaciones ni preguntas.

“En Alemania tienes más restricciones, pero aquí no y me siento más seguro. En Baja (California) pedaleamos sin problemas con la policía o el Ejército, pero ahora leo que están limpiando las playas y que los turistas se deben ir. […] Creo que es difícil para ustedes en Centro y Sudamérica, no sé cuánto va a durar esto, pero no es bueno para la gente”, señala Manuel.