Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 12 de abril de 2020, p. 8

Ante una pandemia como la que enfrenta México por el Covid-19, casi cualquier caso que se presente de neumonía aguda debe ser considerado como sospechoso de enfermedad por coronavirus , afirmó Justino Regalado Pineda, titular de la Subdirección Médica de Neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), quien destacó que la Secretaría de Salud (Ssa) definió la clave U07.1 para identificar a los pacientes con SARS-CoV2 confirmado por laboratorio.

En entrevista con La Jornada, destacó que no hay una intención de maquillar o de clasificar de otra manera (el nuevo virus) para confundir o para no poner los casos en el lugar que corresponde; si ocurre, puede ser más producto de la inexperiencia que de una instrucción de clasificar indebidamente la enfermedad, pues nos queda claro que ante la sospecha, si tenemos un caso que se expresa de forma muy parecida, se va a clasificar como enfermedad por coronavirus .

Agregó que las neumonías atípicas –causadas por gérmenes y virus poco comunes como el micoplasma o legionella– se presentan todo el año, y al no generar un cuadro típico de neumonía pueden ser clasificadas de esta forma, pues al no identificar el germen con un cuadro respiratorio agudo, se podría clasificar como neumonía atípica.