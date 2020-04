Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 12 de abril de 2020, p. 7

El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, demandó a las autoridades del sector salud hacer un recuento, hospital por hospital, sobre los requerimientos de personal, insumos y equipo de protección sanitaria para médicos y enfermeras, con el fin de tener un diagnóstico de las necesidades reales en cada centro y poder enfrentar mejor la emergencia provocada por el Covid-19.

Es necesario decir la verdad, dar los datos exactos, sin falsear nada, porque de otra forma sería un autoengaño expresar cifras que no se apegan a la realidad en el sector salud y se podría confundir incluso al Presidente de la República.

Expuso que los dirigentes nacionales y locales de los sindicatos de Salud y del Issste tienen la instrucción de estar en contacto con el director general y el subdirector médico de cada centro hospitalario, que son quienes saben exactamente lo que se requiere.

Un dato, el director del Hospital 20 de Noviembre del Issste señaló que se requieren 50 médicos y 160 enfermeras con urgencia. La mejor colaboración con el gobierno federal es no esconder las necesidades reales. No tiene caso decir que se cuenta con lo necesario y realmente no es así.

Ayala recalcó que confía en que mascarillas, guantes y demás material necesario –que se importaron de China– lleguen ya a los centros hospitalarios para blindar a ese personal, que es el que está al frente de la emergencia, y se eviten más contagios y decesos.