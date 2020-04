Nadie debe subestimar lo que va a ocurrir porque el problema existe y debe enfrentarse con ecuanimidad, advirtió. La mayoría no va a tener problemas serios, algunos presentarán fiebre, un poco de tos, otros ni siquiera lo van a notar; adultos jóvenes, niños y adolescentes probablemente no van a tener ningún problema , dijo.

Este es el momento de mantener la guardia en alto, yo aún veo a gente muy despreocupada en las calles de la Ciudad de México. Hay gente que no tiene necesidad de salir, hay que extremar la posibilidad de estar en casa, en estos momentos el lugar más seguro será la casa, pero no hay que tener pánico. Esta es una infección de la que probablemente muchos nos vamos a infectar y no vamos a tener un problema serio, de lo que se trata es que no nos infectemos todos al mismo tiempo para que las instituciones de salud puedan dar la atención necesaria y no colapsen .