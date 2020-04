Un informe del Instituto Tricontinental de Investigación Social afirma que Brasil es uno de los países con más concentración de la tierra en el mundo y donde están los mayores latifundios. Esa estructura económica, que viene del siglo XVI, no sólo permanece, sino se agrava. Cerca de uno por ciento de los propietarios controla casi 50 por ciento de la tierra. Mientras, las propiedadesmenores a 20 hectáreas representan la mitad, pero controlan apenas 2 por ciento del área rural. Es obvia la necesidad de una reforma agraria popular que oponga la agricultura ecológica familiar al agronegociocapitalista contaminante desuelos y agua.

urante la última semana, miles de venezolanos han emprendido viaje de vuelta al país del que salieron… porque la pandemia del coronavirus congeló su única fuente de ingresos: la economía informal, reporta la BBC. Allá, dice Juan Paracuto, uno no se preocupa por (pagar los) servicios (de luz y agua) ni el arriendo y entre nosotros mismos nos ayudamos, se echa broma, se está en casa . El retorno comenzó antes de desatarse la pandemia, con los vuelos Vuelta a la Patria, pero se ha acentuado recientemente. El activista humanitario Luis Varese escribe hay más de 5 mil venezolanos que quieren regresar, desde Chile, Perú, Brasil, Ecuador y Colombia. Suena muy lógico ya que con la pandemia la posibilidad del trabajo eventual desaparece y la xenofobia aumenta . Añade que tras esto se mueven intereses políticos: Estados Unidos apoya la salida de venezolanos, pero no su repatriación voluntaria. Caracas ha dispuesto un operativo humanitario para recibir a los connacionales y facilitarles alimentación, atención médica y cuarentena una vez en su territorio.

La pandemia en América Latina

En sendos artículos The New York Times y el Chicago Tribune se preguntan si el dantesco panorama de Guayaquil es lo que la pandemia generalizará en América Latina. Ven la desigualdad social, pero no captan la clara diferencia entre la actitud omisa ante la Covid-19 de los gobiernos apegados a la ortodoxia neoliberal, y la proactiva de los partidarios de ofrecer salud gratuita y universal a todos.