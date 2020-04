Dos de los galenos prestaban sus servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el tercero ejercía la medicina de manera particular, informó el fiscal general del estado, Uriel Cármona Gándara. Una de las principales líneas de investigación, según la fiscalía, es el robo del automóvil, aunque no se descartan otras.

“Lo que tenemos ahorita confirmado es que se trató de un robo, de un asalto, los doctores no se encontraban trabajando en actividades propias del seguro social, estaban en su hora libre, no portaban uniformes del IMSS, no estaban en funciones de médico, y mucho menos en trabajos que tuvieran que ver con la contención de la pandemia que nos aqueja (coronavirus).

Lo que sabemos es que se trató de un robo con violencia donde despojaron a uno de ellos de un vehículo de lujo”, aseguró el funcionario en un video que difundió la FGE la tarde de este sábado.

En una tarjeta informativa, la dependencia identificó a los fallecidos como Gerardo, de 44 años, así como Luis de Jesús y Óscar, ambos de 51 años. Extraoficialmente se dijo que se trata del gineco-obstetra Ceballos, el internista Urquiza y el anestesiólogo Vidaña.

Los asesinatos en el estado de Morelos, que encabeza el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, no paran a pesar de esta contingencia sanitaria por el Covid-19 y por la cuarentena implementada por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

En enero se registraron 89 homicidios en esta entidad, en febrero 91, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es decir, durante estos dos meses del año que ha contabilizado este organismo nacional se han registrado en la entidad 180 homicidios.